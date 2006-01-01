Живой
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Живой

Живой (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

9.22006, Живой
Драмы, Детективы92 мин18+

Сюжет

Кир — вернувшийся с чеченской войны солдат. Друзья-сослуживцы спасли его ценой собственных жизней. Кира ждет мать и любимая девушка. Эхо войны все еще не покидает голову парня. Призраки его погибших друзей ходят за ним по пятам. Что он должен сделать, чтобы они нашли покой?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живой»

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