Живой (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кир — вернувшийся с чеченской войны солдат. Друзья-сослуживцы спасли его ценой собственных жизней. Кира ждет мать и любимая девушка. Эхо войны все еще не покидает голову парня. Призраки его погибших друзей ходят за ним по пятам. Что он должен сделать, чтобы они нашли покой?



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