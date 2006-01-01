Живой (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
9.22006, Живой
Драмы, Детективы92 мин18+
Сюжет
Кир — вернувшийся с чеченской войны солдат. Друзья-сослуживцы спасли его ценой собственных жизней. Кира ждет мать и любимая девушка. Эхо войны все еще не покидает голову парня. Призраки его погибших друзей ходят за ним по пятам. Что он должен сделать, чтобы они нашли покой?
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Александр
Велединский
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Александр
Робак
- ВСАктриса
Виктория
Смирнова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- Сценарист
Александр
Велединский
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ТПМонтажёр
Татьяна
Приленская
- Монтажёр
Александр
Велединский
- АДМонтажёр
Алексей
Дениско
- ПИОператор
Павел
Игнатов
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев