Биография

Алексей Зубарев — российский музыкант, педагог, автор музыки к отечественным фильмам и сериалам. Родился в Ленинграде 17 апреля 1959 года. Любовь к искусству проявилась уже в раннем возрасте. Первым музыкальным инструментом будущего композитора стал аккордеон. Позже Алексей поступил в музыкальную школу на класс гитары. Композиторский дебют случился в средних классах — Зубарев сочинил музыку к школьной театральной постановке. Затем в составе ансамбля объездил страны Восточной Европы. По окончании Ленинградского института культуры руководил оркестром и преподавал. С конца 1970-х годов играл в рок-коллективах: этот этап в биографии определил его дальнейший творческий путь. Более плотное сотрудничество сложилось с группой «Аквариум» — с 1993 по 1997 год. В 2013 году снова вернулся в состав «Аквариума». Также выступает соло. Сегодня Алексей Зубарев известен не только как музыкант и участник легендарного бэнда Бориса Гребенщикова, но и как автор партитур к российским фильмам и сериалам. Он написал музыку к фильмам «Живой», «В Кейптаунском порту», «План Б», «Настоящий Дед Мороз», «Географ глобус пропил». Музыка к последней картине удостоилась приза на «Кинотавре» и статуэтки «Ника». Мелодии автора можно также услышать в сериалах, среди которых «Обитель», «Брак по завещанию», «Ладога», «Опера: хроники убойного отдела». Сочинил композиции к более 30 картинам.