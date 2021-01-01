Золотая дюна (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Семейное приключенческое кино о подростках, которые пытаются найти сокровища при помощи таинственного медальона. Давным-давно Великий магистр Тевтонского ордена спрятал свои сокровища там, где их никто так и не смог обнаружить. В наше время трое школьников находят в подвале калининградского госпиталя странный медальон. Это легендарная «Золотая дюна», таящая в себе заветный секрет. Медальон состоит из двух частей, соединив которые можно получить подсказку в поисках того самого сокровища рыцарей. Однако то, что казалось безобидным летним приключением вскоре перерастает в опасное противостояние. Найдут ли ребята клад и какой выбор их ожидает, расскажет фильм «Золотая дюна» — смотреть онлайн его можно на Wink.



Золотая дюна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.