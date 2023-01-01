План «Б» (сериал, 2007) смотреть онлайн
8.82007, План «Б» 1 сезон
Боевики, Триллеры16+
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Сюжет
Артем Копылов – успешный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Бывший детдомовец, он всего добился сам, поэтому невероятно требователен к окружающим. Люди для него – лишь ступеньки на пути к успеху. Но однажды одна из этих «ступенек» проломилась. «Правая рука» Артема – Олег Громов – подкуп�ил майора милиции Прыгунова и бывшего наркомана Вадима Конева, и они сфабриковали дело, согласно которому Артем Копылов обвинялся в наркоторговле и убийстве сотрудника милиции.
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6.8 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актёр
Михаил
Елисеев
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- ВФАктёр
Валерий
Филонов
- АЧАктёр
Александр
Чевычелов
- АКАктриса
Александра
Куликова
- АИАктёр
Анатолий
Ильченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- СЗАктёр
Сергей
Заморев
- Сценарист
Олег
Маловичко
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ТЁХудожница
Татьяна
Ёжкина
- ИБОператор
Иван
Багаев
- РККомпозитор
Руслан
Келин
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев