План «Б»
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План «Б» (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.82007, План «Б» 1 сезон
Боевики, Триллеры16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Артем Копылов – успешный бизнесмен, владеющий сетью ресторанов. Бывший детдомовец, он всего добился сам, поэтому невероятно требователен к окружающим. Люди для него – лишь ступеньки на пути к успеху. Но однажды одна из этих «ступенек» проломилась. «Правая рука» Артема – Олег Громов – подкупил майора милиции Прыгунова и бывшего наркомана Вадима Конева, и они сфабриковали дело, согласно которому Артем Копылов обвинялся в наркоторговле и убийстве сотрудника милиции.

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6.8 КиноПоиск

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