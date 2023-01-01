Биография

Валерий Филонов – актер, режиссер. Родился в 1942 году. Начинал как театральный актер. К режиссуре обратился в конце 90-х. Поставленный им спектакль «Эти свободные бабочки» выдержал более 600 показов на сцене петербургского «Приюта комедианта». Пьесу Л. Герша режиссер ставил и в Русском театре Эстонии. В кино снимается с 1973 года. Первая роль Филоновым сыграна в фильме «Цемент» – экранизации одноименного романа Ф. Гладкова. В ленте Наума Бирмана «Я служу на границе» актер играет тракториста, по вине которого случился пожар. После военной драмы 1975 года «Дожить до рассвета» актер принимает участие в съемках сериала о принце Флоризеле. Он играет безымянного преступника, бегущего от полиции. Маленькая, но прекрасно сыгранная роль делает артиста популярным. Филонов в фильме «Мой друг Иван Лапшин» – человек из ближайшего окружения главного героя. В 1985 году на экраны выходит криминальная драма «Противостояние». И снова актер исполняет роль приятеля основного персонажа детектива. По просьбе режиссера А. Германа (младшего) читает закадровый тест в лентах «Бумажный солдат» и «Под электрическими облаками». В последние годы продолжает играть в сериалах.