Мой друг Иван Лапшин (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.01984, Мой друг Иван Лапшин
Драмы95 мин18+
Сюжет
История начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни и его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведен как увиденный и «вспомненный» мальчиком. Иван Лапшин ловит банду матерого бандита, живет в коммуналке и ищет взаимности у актрисы местного театра…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Герман
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Алексей
Жарков
- ЗААктриса
Зинаида
Адамович
- Актёр
Але�ксандр
Филиппенко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- ВФАктёр
Валерий
Филонов
- АСАктёр
Анатол�ий
Сливников
- АДАктёр
Андрей
Дударенко
- Сценарист
Алексей
Герман
- ЭВСценарист
Эду�ард
Володарский
- ВИПродюсер
Виктор
Извеков
- ЮРХудожник
Ю.
Ротин
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ВФОператор
Валерий
Федосов