Мой друг Иван Лапшин
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Мой друг Иван Лапшин

Мой друг Иван Лапшин (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

9.01984, Мой друг Иван Лапшин
Драмы95 мин18+

Сюжет

История начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни и его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведен как увиденный и «вспомненный» мальчиком. Иван Лапшин ловит банду матерого бандита, живет в коммуналке и ищет взаимности у актрисы местного театра…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Иван Лапшин»

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