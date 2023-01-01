Мой друг Иван Лапшин (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История начальника уголовного розыска города Унчанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни и его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведен как увиденный и «вспомненный» мальчиком. Иван Лапшин ловит банду матерого бандита, живет в коммуналке и ищет взаимности у актрисы местного театра…





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