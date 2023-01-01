Биография

Алексей Герман – режиссер, творчество которого обособлено от массового искусства. Огромное количество полученных им наград, призов, премий, почетных званий свидетельствует о беспримерном даровании артиста. Прожил мастер 74 года (1938 – 2013). Окончив в 1960 году режиссерский факультет, Герман работает в Смоленске, после возвращается в родной ему Ленинград. В 1964-м он расстается с театром и переходит на «Ленфильм», где в качестве второго режиссера, а потом и сорежиссера ставит кинофильмы. Полностью свой фильм Алексей Герман снимает только в 1971 году. Это ставшая впоследствии знаменитой «Проверка на дорогах». Тщательная проработка материала становится главной профессиональной особенностью молодого режиссера. Результаты стоят трудозатрат. Второй фильм – «Двадцать дней без войны» – подтверждает степень таланта постановщика. Для ленты «Мой друг Иван Лапшин» Герман самостоятельно пишет сценарий. Картина получает несколько международных премий. Премируется и следующий фильм «Хрусталев, машину!». Последнее творение мастера – «Трудно быть богом» – увидело свет через полгода после смерти автора. Коммерческого успеха фильм не имел...