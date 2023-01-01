Письма мертвого человека (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В результате незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе погибла большая часть населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и под�валах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Константин
Лопушанский
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ИРАктёр
Иосиф
Рыклин
- АСАктёр
Александр
Сабинин
- НГАктриса
Нора
Грякалова
- ВМАктриса
Вера
Майорова
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- НААктёр
Николай
Алканов
- Актёр
Вадим
Лобанов
- ССАктёр
Семен
Сытник
- КЛСценарист
Константин
Лопушанский
- ВРСценарист
Вячеслав
Рыбаков
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- Сценарист
Алексей
Герман
- РППродюсер
Раиса
Проскурякова
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- АСХудожница
Анджела
Сапунова
- НПОператор
Николай
Покопцев
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин