Письма мертвого человека (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В результате незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе погибла большая часть населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и под�валах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается.



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