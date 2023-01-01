Письма мертвого человека
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Письма мертвого человека
8.31986, Письма мертвого человека
Фантастика, Драмы82 мин18+

Письма мертвого человека (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В результате незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе погибла большая часть населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и подвалах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Письма мертвого человека»