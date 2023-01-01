Биография

Вадим Лобанов – российский актер кино и театра. Родился в городе Воронеж 16 ноября 1940 года. Обладатель почетного звания заслуженного артиста РФ и народного артиста РФ. Раннее детство будущего актера пришлось на военные годы, вырос он в Эстонской ССР. После окончания школы не смог поступить в университет и некоторое время проработал электриком на военном заводе. Спустя два года перебрался в Таллин, где нашел работу диктором. В это же время устроился актером в Русский драматический театр ЭССР, на сцене которого и были сыграны первые роли Вадима Лобанова. Вскоре перебрался в Москву, где стал студентом Щепкинского училища. Параллельно с учебой работал в Малом театре. Лобанов женат во второй раз, на своей коллеге актрисе Ольге Румянцевой. У супругов есть дочь, также у Лобанова есть дочь от первого брака. Долгое время был исключительно театральным актером, на экране дебютировал только в 1985 году, исполнив заметную роль в советской картине «Переступить черту». Первый же проект принес актеру известность и востребованность у режиссеров. За ним последовали такие фильмы с Вадимом Лобановым как «Звездочет», «Башня», «Моонзунд» и множество других. После распада СССР начал часто появляться в российских сериалах. На данный момент продолжает сниматься, параллельно работает в театре и ведет преподавательскую деятельность.