Господин оформитель (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Художник встречает женщину, подозрительно похожую на восковую фигуру, которую он когда-то создал. Советская мистическая драма «Господин оформитель» — фильм о помешательстве и стремлении к вечной жизни, вдохновленный рассказом Александра Грина «Серый автомобиль». Музыку к картине написал Сергей Курехин.



Художник Платон Андреевич, автор реалистичных манекенов из воска, мечтает создать самую совершенную работу в своей карьере. Согласившись на заказ хозяина витрины ювелирного магазина, Платон Андреевич находит девушку Анну — модель уникальной красоты, больную туберкулезом. Вдохновившись, художник создает свое лучшее произведение. Спустя несколько лет слава Платона Андреевича клонится к закату, но очередной заказ вырывает его из забвения. Вот только жена нового клиента как две капли воды похожа на Анну. Постепенно художник начинает подозревать, что перед ним — не человек, а оживший манекен, которого он сам когда-то создал.



Сможет ли он разгадать тайну этой загадочной женщины и сохранить рассудок, вы узнаете из драмы «Господин оформитель» 1988 года.


