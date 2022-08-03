Господин оформитель (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Художник встречает женщину, подозрительно похожую на восковую фигуру, которую он когда-то создал. Советская мистическая драма «Господин оформитель» — фильм о помешательстве и стремлении к вечной жизни, вдохновленный рассказом Александра Грина «Серый автомобиль». Музыку к картине написал Сергей Курехин.
Художник Платон Андреевич, автор реалистичных манекенов из воска, мечтает создать самую совершенную работу в своей карьере. Согласившись на заказ хозяина витрины ювелирного магазина, Платон Андреевич находит девушку Анну — модель уникальной красоты, больную туберкулезом. Вдохновившись, художник создает свое лучшее произведение. Спустя несколько лет слава Платона Андреевича клонится к закату, но очередной заказ вырывает его из забвения. Вот только жена нового клиента как две капли воды похожа на Анну. Постепенно художник начинает подозревать, что перед ним — не человек, а оживший манекен, которого он сам когда-то создал.
- ВААктёр
Виктор
Авилов
- АДАктриса
Анна
Демьяненко
- Актёр
Михаил
Козаков
- ИКАктёр
Иван
Краско
- Актёр
Вадим
Лобанов
- ВМАктриса
Валентина
Малахиева
- КЛАктёр
Константин
Лукашов
- ККАктёр
Константин
Комаров
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- ЮААктёр
Юрий
Ароян
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ВКПродюсер
Вениамин
Кутиков
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Смирнова
- ЛКХудожница
Лариса
Конникова
- АЛОператор
Анатолий
Лапшов
- СККомпозитор
Сергей
Курехин