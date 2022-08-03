Господин оформитель (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Господин оформитель
Господин оформитель
Ужасы, Детектив103 мин18+

О фильме

Художник встречает женщину, подозрительно похожую на восковую фигуру, которую он когда-то создал. Советская мистическая драма «Господин оформитель» — фильм о помешательстве и стремлении к вечной жизни, вдохновленный рассказом Александра Грина «Серый автомобиль». Музыку к картине написал Сергей Курехин.

Художник Платон Андреевич, автор реалистичных манекенов из воска, мечтает создать самую совершенную работу в своей карьере. Согласившись на заказ хозяина витрины ювелирного магазина, Платон Андреевич находит девушку Анну — модель уникальной красоты, больную туберкулезом. Вдохновившись, художник создает свое лучшее произведение. Спустя несколько лет слава Платона Андреевича клонится к закату, но очередной заказ вырывает его из забвения. Вот только жена нового клиента как две капли воды похожа на Анну. Постепенно художник начинает подозревать, что перед ним — не человек, а оживший манекен, которого он сам когда-то создал.

Сможет ли он разгадать тайну этой загадочной женщины и сохранить рассудок, вы узнаете из драмы «Господин оформитель» 1988 года.

Страна
СССР
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Господин оформитель»