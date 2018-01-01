Биография

Виктор Авилов — советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Москве 8 августа 1953 года. В молодом возрасте о карьере актера Виктор не мечтал: он получил образование в индустриальном техникуме, отслужил в армии, подрабатывал в разных местах. В мир искусства он попал по инициативе своего знакомого — Валерия Беляковича. В 1975 они совместно основали театр на Юго-Западе, в постановках которого и участвовал Виктор. Он исполнял разноплановые роли и привлекал зрителей своей харизмой. В своей карьере актер отдавал предпочтение театру, хотя и снялся во множестве кинофильмов. Виктор Авилов дебютировал на больших экранах в 1987 году, исполнив главную роль в полнометражной картине «По траве босиком». Еще через год он сыграл в картинах «Узник замка Иф» и «Господин оформитель». В 1990 году исполнил роль в фильме «Зимняя вишня 2», а через пять лет сыграл и в третьей части франшизы. В 1992 году он появился в мини-сериале «Мушкетеры 20 лет спустя». Также зрителям запомнилась роль Виктора в телесериале «Петербургские тайны», выходившего с 1994 года. Среди прочих знаковых работ в карьере актера выделяются картины «FM и ребята», «Волчья кровь» и «Хиромант».