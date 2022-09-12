Посетитель музея (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
5.91989, Посетитель музея
Фантастика, Драма128 мин18+
О фильме
Экологическая катастрофа свершилась. Это последний акт и логическое завершение многовековых отношений Человека и Природы, построенных на ненасытном потребительстве и бездумном мотовстве. Герои фильма – одни из немногих оставшихся в живых и сохранивших человеческий облик и образ мыслей.
СтранаСССР, Германия, Швейцария
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КЛРежиссёр
Константин
Лопушанский
- ВМАктёр
Виктор
Михайлов
- ВМАктриса
Вера
Майорова
- Актёр
Вадим
Лобанов
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- АРАктёр
Александр
Расинский
- ИРАктёр
Иосиф
Рыклин
- ЮСАктёр
Юрий
Соболев
- ВФАктёр
Владимир
Фирсов
- ЛМАктриса
Лилиан
Малкина
- НГАктриса
Нора
Грякалова
- КЛСценарист
Константин
Лопушанский
- ВБПродюсер
Владимир
Беленький
- АКПродюсер
Александр
Кабанов
- НПОператор
Николай
Покопцев
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке