Посетитель музея
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Посетитель музея

Посетитель музея (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

5.91989, Посетитель музея
Фантастика, Драма128 мин18+

О фильме

Экологическая катастрофа свершилась. Это последний акт и логическое завершение многовековых отношений Человека и Природы, построенных на ненасытном потребительстве и бездумном мотовстве. Герои фильма – одни из немногих оставшихся в живых и сохранивших человеческий облик и образ мыслей.

Страна
СССР, Германия, Швейцария
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Посетитель музея»