Садись рядом, Мишка! (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

О блокадном Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях - брате Гене и сестренке Леночке, которые чаще всего оставались без присмотра родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и конечно верили в победу.



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