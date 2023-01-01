Садись рядом, Мишка! (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
9.11977, Садись рядом, Мишка!
Семейные, Военные72 мин6+
Сюжет
О блокадном Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях - брате Гене и сестренке Леночке, которые чаще всего оставались без присмотра родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и конечно верили в победу.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЯБРежиссёр
Яков
Базелян
- ЕЧАктёр
Евгений
Черницын
- ГНАктёр
Георгий
Носков
- ОБАктриса
Оксана
Бочкова
- ССАктёр
Стасик
Селиванов
- НРАктриса
Наталья
Рычагова
- БМАктёр
Борис
Морозов
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- Актёр
Андрей
Мягко�в
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- ЛЕАктриса
Лариса
Еремина
- Сценарист
Алексей
Герман
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- АМОператор
Александр
Мачильский
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв