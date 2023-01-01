Садись рядом, Мишка!
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Садись рядом, Мишка!

Садись рядом, Мишка! (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.11977, Садись рядом, Мишка!
Семейные, Военные72 мин6+

Сюжет

О блокадном Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях - брате Гене и сестренке Леночке, которые чаще всего оставались без присмотра родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и конечно верили в победу.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Семейные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Садись рядом, Мишка!»

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