Биография

Алексей Жарков – актер театра и кино. Появился на свет в Москве 27 марта 1948 года. Скончался летом 2016 года. Награды: орден Дружбы, серебряная медаль имени Довженко, народный артист РФ. Стал знаменит благодаря съемкам в картине «Десять негритят», «Криминальный талант», «Не будите спящую собаку». В детстве Алексей Жарков посещал художественную студию, играл на аккордеоне. Во время выступления с отрывком из «Василия Теркина» его заметил Марк Донской, пригласивший будущего актера сняться в картине «Здравствуйте, дети!», – это был первый фильм Алексея Жаркова, который и помог сделать выбор относительно будущей профессии. В 1970 году актер стал выпускником МХАТа – курс Караева. После окончания учебы был принят на работу в Театр имени Ермоловой. У Алексея Жаркова личная жизнь была весьма счастливая. Вступил в брак с Любовью Жарковой в 1972 году. У пары родилось двое детей – сын и дочь. За годы актерской деятельности получил Алексей Жарков роли в 130 картинах. Играл таких картинах: «Отшельник», «Познавая белый свет», «Белый король, красная королева», «Роковые яйца», «Ты должен жить». Активно начали интересоваться актером режиссеры после показа фильма «Нас венчали не в церкви».