Биография
Алексей Жарков – актер театра и кино. Появился на свет в Москве 27 марта 1948 года. Скончался летом 2016 года. Награды: орден Дружбы, серебряная медаль имени Довженко, народный артист РФ. Стал знаменит благодаря съемкам в картине «Десять негритят», «Криминальный талант», «Не будите спящую собаку». В детстве Алексей Жарков посещал художественную студию, играл на аккордеоне. Во время выступления с отрывком из «Василия Теркина» его заметил Марк Донской, пригласивший будущего актера сняться в картине «Здравствуйте, дети!», – это был первый фильм Алексея Жаркова, который и помог сделать выбор относительно будущей профессии. В 1970 году актер стал выпускником МХАТа – курс Караева. После окончания учебы был принят на работу в Театр имени Ермоловой. У Алексея Жаркова личная жизнь была весьма счастливая. Вступил в брак с Любовью Жарковой в 1972 году. У пары родилось двое детей – сын и дочь. За годы актерской деятельности получил Алексей Жарков роли в 130 картинах. Играл таких картинах: «Отшельник», «Познавая белый свет», «Белый король, красная королева», «Роковые яйца», «Ты должен жить». Активно начали интересоваться актером режиссеры после показа фильма «Нас венчали не в церкви».
Фильмография
Актёр
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!2008, 150 минБесплатно
- 7.7
Меченосец2007, 105 мин
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 5. Вторая невеста императора2002, 102 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 6. Смерть юного императора2002, 111 минБесплатно
- 9.2
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 3. Я — император2001, 77 минБесплатно
- 9.3
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 4. Падение Голиафа2001, 79 минБесплатно
- 9.1
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 1. Завещание императора2000, 79 минБесплатно
- 7.4
Прохиндиада 21994, 90 минБесплатно
- 8.9
Генерал1992, 97 минБесплатно
- 8.6
Прости1986, 78 минБесплатно
- 8.9
Мой друг Иван Лапшин1984, 95 минБесплатно
- 9.2
Торпедоносцы1983, 90 минБесплатно
- 9.4
Трижды о любви1981, 83 минБесплатно
- 9.4
Ночное происшествие1980, 87 минБесплатно
- 8.3
Жена ушла1979, 86 минБесплатно
- 8.4
Здравствуйте, дети!1962, 75 минБесплатно