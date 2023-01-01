Здравствуйте, дети! (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
8.41962, Здравствуйте, дети!
Драма, Семейный75 мин6+
О фильме
Директриса пионерлагеря решает устроить встречу выпускников с нынешними воспитанниками. Ей удается собрать международную смену, пригласив иностранных пионеров, когда-то гостивших в лагере. Педагоги пытаются отказаться от пропаганды, а дети борются с расовым неравенством. Как вдруг эту позит�ивную картину омрачает беда – у маленькой японки Инэко начинает проявляться лучевая болезнь. В лагерь съезжается международный медицинский консилиум, а ребята отправляются на поиски легендарной «травы жизни».
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Донской
- ЭКАктёр
Эрвин
Кнаусмюллер
- МЯАктёр
Михаил
Янушкевич
- НЮАктёр
Николай
Юдин
- Актёр
Алексей
Жарков
- ОХАктриса
Ольга
Хачапуридзе
- ВААктёр
Валерий
Ашуров
- ТРАктёр
Тито
Ромалио
- СААктриса
Светлана
Алексеева
- ЛСАктриса
Людмила
Скопина
- ХБАктёр
Хайнц
Браун
- ИПСценарист
Иосиф
Прут
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ВЧОператор
Владимир
Чибисов
- ПЧКомпозитор
Павел
Чекалов