Здравствуйте, дети!
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Здравствуйте, дети!

Здравствуйте, дети! (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

8.41962, Здравствуйте, дети!
Драма, Семейный75 мин6+

О фильме

Директриса пионерлагеря решает устроить встречу выпускников с нынешними воспитанниками. Ей удается собрать международную смену, пригласив иностранных пионеров, когда-то гостивших в лагере. Педагоги пытаются отказаться от пропаганды, а дети борются с расовым неравенством. Как вдруг эту позитивную картину омрачает беда – у маленькой японки Инэко начинает проявляться лучевая болезнь. В лагерь съезжается международный медицинский консилиум, а ребята отправляются на поиски легендарной «травы жизни».

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Страна
СССР
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb