Здравствуйте, дети! (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Директриса пионерлагеря решает устроить встречу выпускников с нынешними воспитанниками. Ей удается собрать международную смену, пригласив иностранных пионеров, когда-то гостивших в лагере. Педагоги пытаются отказаться от пропаганды, а дети борются с расовым неравенством. Как вдруг эту позит�ивную картину омрачает беда – у маленькой японки Инэко начинает проявляться лучевая болезнь. В лагерь съезжается международный медицинский консилиум, а ребята отправляются на поиски легендарной «травы жизни».



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