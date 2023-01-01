Жена ушла (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

Честная и трогательная драма Динары Асановой о сложностях семейных отношений. В главных ролях — Валерий Приемыхов и Елена Соловей. Фильм «Жена ушла» доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Александр Клюев живет в Ленинграде и работает прорабом. У него красавица-жена, очаровательны�й сын и просторная квартира — о большем, кажется, нельзя и мечтать. Однако все рушится, когда после одиннадцати лет брака от него внезапно уходит жена Вера. Александр сначала пытается вернуть супругу, обещая измениться и обращаясь за помощью к общим знакомым. Затем его отчаяние перерастает в гнев и угрозы. Постепенно он понимает, что исправить уже ничего нельзя.



Почему разрушился брак Александра и Веры? И можно ли было избежать такого печального финала? Смотреть «Жена ушла» можно на видеосервисе Wink.



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