Жена ушла (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Честная и трогательная драма Динары Асановой о сложностях семейных отношений. В главных ролях — Валерий Приемыхов и Елена Соловей. Фильм «Жена ушла» доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Александр Клюев живет в Ленинграде и работает прорабом. У него красавица-жена, очаровательны�й сын и просторная квартира — о большем, кажется, нельзя и мечтать. Однако все рушится, когда после одиннадцати лет брака от него внезапно уходит жена Вера. Александр сначала пытается вернуть супругу, обещая измениться и обращаясь за помощью к общим знакомым. Затем его отчаяние перерастает в гнев и угрозы. Постепенно он понимает, что исправить уже ничего нельзя.
Почему разрушился брак Александра и Веры? И можно ли было избежать такого печального финала? Смотреть «Жена ушла» можно на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- ДАРежиссёр
Динара
Асанова
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- Актриса
Елена
Соловей
- МСАктёр
Митя
Савельев
- Актриса
Екатерина
Васильева
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Зиновий
Гердт
- НБАктриса
Наталья
Булгакова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актёр
Алексей
Жарков
- ВАСценарист
Виктор
Аристов
- ИКПродюсер
Игорь
Каракоз
- НВХудожница
Н.
Васильева
- ТВХудожница
Т.
Воронкова
- ТЛМонтажёр
Тамара
Липартия
- ВВКомпозитор
Владимир
Васильев
- БОКомпозитор
Булат
Окуджава