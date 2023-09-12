Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Будущая императрица России Анна Иоанновна отстаивает свое право на трон в продолжении масштабной киноповести Светланы Дружининой. 1730 год. После кончины Петра II разгорается жестокая борьба за влияние. Верховный тайный совет из восьми знатных вельмож предлагает возвести на трон Анну Иоанновну, вдовствующую племянницу покойного Петра Великого. Но властью государыню они наделили не абсолютной — на ее решения может влиять парламент, куда, естественно, входят члены совета. Однако у верховников появляются коварные враги — барон Андрей Иванович Остерман и его соратник граф Павел Ягужинский. Они отправляют послание к Анне Иоанновне в Митаву, чтобы та ни в коем случае не соглашалась на унизительные условия и помнила — в ней живет дух великого Петра I. Не терпится узнать, чем закончится это противостояние? «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

