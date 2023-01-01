Биография

Данила Дунаев – актер театра и кино, преподаватель актерского мастерства. Родился в 1981 г. в семье чемпиона мира по фехтованию и экономиста. Город рождения – Москва. С детства Данила Дунаев готовился к спортивной карьере. Занимался плаваньем, карате, фехтованием. Закончил МАИ, дипломированный социальный психолог. Увлекался самодеятельностью, играл в КВН. Образование учебой в МАИ не закончилось: будущий актер поступил в Щукинский институт. Будучи студентом третьего курса, Данила Дунаев в роли Петра Сумарокова снялся у режиссера Светланы Дружининой (сериал «Тайны дворцовых переворотов»). После окончания «Щуки» продолжил карьеру на сцене Театра им. Маяковского. Был трижды женат. Нынешняя жена – Ирина Болотова. Популярность к актеру пришла после съемок в сериале «Тест на беременность»: обаятельный доктор-репродуктолог покорил сердца миллионов зрителей. Среди других известных ролей и фильмов Данилы Дунаева – Рауль в «Возвращении мушкетеров» (2009), Марк в «Майском дожде» (2012), Костя в «Правилах жизни». Популярность Дунаеву принесли съемки не только в фильмах, но и участие как ведущего в шоу-программах. Актер ведет свою страницу в Инстаграм.