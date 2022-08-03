Правила жизни (сериал, 2012) смотреть онлайн
7.32012, Правила жизни 1 сезон
Драма18+
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О сериале
Глава семьи внезапно, без видимых причин исчезает в центре города, оставив в машине жену и сына. Исчезает накануне своего юбилея, пригласив на торжество немало гостей. Не обнаружив явных мотивов для побега, полиция вынуждена открыть дело по статье «похищение человека». Теперь всем участникам происшедшего предстоит жить иначе.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Данила
Дунаев
- ОСАктриса
Ольга
Сухорукова
- ИСАктриса
Инара
Слуцка
- ВМАктёр
Владимир
Машук
- ИПАктёр
Иван
Паршин
- СПАктриса
Светлана
Павлова
- АКАктёр
Александр
Куколенко
- ДСАктёр
Дмитрий
Сова
- АКСценарист
Александр
Копейкин
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- СБПродюсер
Сергей
Брус
- ИКПродюсер
Игорь
Кроль
- ННХудожница
Наталья
Наумова
- ОТХудожница
Оксана
Тимонина
- АКОператор
Александр
Кальницкий
- РВКомпозитор
Роман
Вишневский