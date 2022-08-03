Правила жизни
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Правила жизни

Правила жизни (сериал, 2012) смотреть онлайн

7.32012, Правила жизни 1 сезон
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Глава семьи внезапно, без видимых причин исчезает в центре города, оставив в машине жену и сына. Исчезает накануне своего юбилея, пригласив на торжество немало гостей. Не обнаружив явных мотивов для побега, полиция вынуждена открыть дело по статье «похищение человека». Теперь всем участникам происшедшего предстоит жить иначе.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Правила жизни»