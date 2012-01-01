Правила жизни (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Глава семьи внезапно, без видимых причин исчезает в центре города, оставив в машине жену и сына. Исчезает накануне своего юбилея, пригласив на торжество немало гостей. Не обнаружив явных мотивов для побега, полиция вынуждена открыть дело по статье «похищение человека». Теперь всем участникам происшедшего предстоит жить иначе.



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