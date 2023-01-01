Биография

Молодой и перспективный украинский актер Владимир Машук родился 23 апреля 2004 года в Киеве, в семье офицера полиции и поэтессы. Несмотря на свою молодость, востребованность и популярность, артист не заразился «звездной болезнью», за что его очень любят коллеги и поклонники. Будучи совсем еще ребенком, он занимался верховой ездой, плаваньем, английским языком и был учеником музыкальной школы. Именно мать будущей звезды увидела в нем творческий талант, благодаря которому Владимир с 5 лет начал сниматься в рекламных роликах. Первую серьезную роль Машук сыграл в картине «Одуванчик», которая увидела свет в 2011 году. Однако народную любовь и призвание принес актеру фильм «Поддубный». После этого кинопроекта на молодого человека обрушилась не только популярность, но и предложения от режиссеров, которые хотели бы увидеть талантливого актера в своих лентах. Актер пробовал себя в различных жанрах: от мелодрамы до комедии. Самыми успешными стали такие телесериалы и фильмы с Владимиром Машуком: «Полярный рейс», «Убить дважды», «Так далеко, так близко», «Гражданин Никто», «Хирургия. Территория любви», «Давай поцелуемся», «Последняя роль Риты», «Клянусь любить тебя вечно», «Крепостная».