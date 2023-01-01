Wink
Сериалы
Правила жизни
1-й сезон

Правила жизни (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.02012, Правила жизни. Сезон 1 2 серии
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Глава семьи внезапно, без видимых причин исчезает в центре города, оставив в машине жену и сына. Исчезает накануне своего юбилея, пригласив на торжество немало гостей. Не обнаружив явных мотивов для побега, полиция вынуждена открыть дело по статье «похищение человека». Теперь всем участникам происшедшего предстоит жить иначе.

Сериал Правила жизни 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Правила жизни»