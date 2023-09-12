Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1 (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Начало заключительной главы исторического цикла Светланы Дружининой — фильм о временах, когда власть в Российской империи зависела от чувств принцессы Анны. 1731 год. Императрица Анна Иоанновна оглашает манифест, согласно которому она получает право назначать наследника престола еще при жизни. По этому указу следующим правителем должен стать сын ее племянницы Анны Леопольдовны, совсем еще маленькой девочки. В 1736 году Анна Леопольдовна достигает совершеннолетия, и все ее окружение ждет, когда она сыграет свадьбу с принцем Антоном Ульрихом. В то же время Елизавета Петровна, дочь Петра I, начинает собирать союзников в борьбе за престол. Она утверждает, что при дворе собралось слишком много немцев, и готовит заговор против императрицы. Кому на самом деле принадлежит сердце Анны Леопольдовны и достигнет ли успеха Елизавета Петровна, можно узнать из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 1» онлайн на Wink.

