Александр Домогаров мл.

Биография

Александр Домогаров-младший — российский актер, режиссер и сценарист. Родился в Москве 7 февраля 1989 года. Родился в семье известного актера Александра Домогарова и костюмера Ирины Гуненковой. С раннего возраста был погружен в мир искусства. Еще в школе, получив в подарок видеокамеру, он начал снимать любительские фильмы совместно с одноклассницей, что стало первым шагом на пути к режиссерской профессии. Поступил в Щепкинское училище, получив актерское образование, а позже завершил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров, что дало ему возможность продолжить карьеру в киноиндустрии. Карьера в кино как актера для Александра Домогарова-младшего стартовала в 2008 году с роли в молодежной ленте «Розыгрыш». Настоящая известность наступила после участия в проектах популярной франшизы «Елки». Кроме того, он проявил себя в сериалах «Дипломат» и «Тайны дворцовых переворотов», в мелодраме «Только не сейчас». В 2014 году Домогаров попробовал свои силы в качестве режиссера с короткометражным фильмом «Яма», а его следующий проект «Пустите детей» был тепло принят критиками и удостоен наград. Полный метр «Пиковая дама. Зазеркалье» укрепил его статус среди российских режиссеров, а следующим шагом на этом творческом пути стал фильм «Пальма».