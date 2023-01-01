Александр Домогаров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 12 июля 1963 г. (61 год)
Биография
Александр Домогаров – известный актер российского театра и кино. Мужественность, харизматичность, брутальная красота и многогранный талант помогли ему стать популярным актером. В 2007 году он получил звание «Народный артист РФ». Будущий актер родился в Москве, отец Александра Домогарова до войны работал актером, в военные годы служил на фронте, а после возвращения получил должность директора Москонцерта. В детстве Александр всерьез увлекался музыкой, посещал занятия в музыкальной школе. Когда пришло время определиться с будущей профессией, он без колебаний решил стать актером и успешно сдал экзамены в Щепкинское училище на курс Коршунова. Получив диплом, устроился на работу в Малый театр, позже играл в Театре Советской Армии» и Театре им. «Моссовета». Кинодебют актера состоялся в 1984 году. Это была эпизодическая роль в картине «Наследство». Следующий опыт в кино он получил в ленте «Лиха беда начало», а затем снялся в многосерийном фильме «Михайло Ломоносов», картине «Гардемарины 3». Настоящее признание зрителей актер получил после выхода исторического сериала «Графиня де Монсоро» в 1997 году, где исполнил главную мужскую роль. В исторической картине «Огнем и мечом» Домогаров предстал в роли полковника Богуна. Главного героя Домогаров сыграл в картине «Марш Турецкого», которая укрепила его популярность и сделала еще более узнаваемым актером. Кинопроекты с участием Александра всегда становятся популярными.
Фильмография
Актёр
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 6.6
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 8.2
В плену у сакуры2019, 106 минБесплатно
- 9.2
Большой2016, 126 мин
- 8.9
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 22013, 70 минБесплатно
- 8.8
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 12011, 80 минБесплатно
- 8.5
Царь2009, 118 мин
- 7.8
Зачем тебе алиби?2003
- 6.6
Вызов1986, 79 минБесплатно