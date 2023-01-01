Биография

Александр Домогаров – известный актер российского театра и кино. Мужественность, харизматичность, брутальная красота и многогранный талант помогли ему стать популярным актером. В 2007 году он получил звание «Народный артист РФ». Будущий актер родился в Москве, отец Александра Домогарова до войны работал актером, в военные годы служил на фронте, а после возвращения получил должность директора Москонцерта. В детстве Александр всерьез увлекался музыкой, посещал занятия в музыкальной школе. Когда пришло время определиться с будущей профессией, он без колебаний решил стать актером и успешно сдал экзамены в Щепкинское училище на курс Коршунова. Получив диплом, устроился на работу в Малый театр, позже играл в Театре Советской Армии» и Театре им. «Моссовета». Кинодебют актера состоялся в 1984 году. Это была эпизодическая роль в картине «Наследство». Следующий опыт в кино он получил в ленте «Лиха беда начало», а затем снялся в многосерийном фильме «Михайло Ломоносов», картине «Гардемарины 3». Настоящее признание зрителей актер получил после выхода исторического сериала «Графиня де Монсоро» в 1997 году, где исполнил главную мужскую роль. В исторической картине «Огнем и мечом» Домогаров предстал в роли полковника Богуна. Главного героя Домогаров сыграл в картине «Марш Турецкого», которая укрепила его популярность и сделала еще более узнаваемым актером. Кинопроекты с участием Александра всегда становятся популярными.