Большое небо (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом – бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собс�твенной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения, учится в медицинском институте и является круглой отличницей. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе – и на земле – и узнать цену настоящей дружбы и любви. Но, как говорится, первым делом – самолеты, ну а девушки? А девушки потом…
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Алексей
Демидов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- МСАктриса
Мария
Свирид
- РСАктёр
Рустам
Сагдуллаев
- ММАктёр
Митя
Махонин
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актёр
Александр
Домогаров
- Актриса
Ирина
Ефремова
- ОБАктриса
Ольга
Балашова
- МССценарист
Марина
Степнова
- ВРСценарист
Вячеслав
Ровнер
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- АХХудожник
Александр
Харин
- ГЗХудожник
Герман
Зарянкин
- ДДОператор
Деян
Димески
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин