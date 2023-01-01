Большое небо
Wink
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Большое небо
9.42018, Большое небо 1 сезон
Мелодрамы16+

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Большое небо (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

История о непростой жизни и судьбе двух друзей-летчиков из Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот, любимец отряда, но при этом – бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко – молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Его сестра, Ксения, учится в медицинском институте и является круглой отличницей. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе – и на земле – и узнать цену настоящей дружбы и любви. Но, как говорится, первым делом – самолеты, ну а девушки? А девушки потом…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большое небо»

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