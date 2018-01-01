Биография

Владислав Николаев — российский режиссер, продюсер и актер. Родился 29 апреля 1980 года. Поскольку отец Владислава был режиссером-постановщиком, уже в 14 лет кинодеятель заинтересовался профессией и стал ассистировать папе. По окончании школы пошел учиться на режиссера, а на первом курсе устроился на телевидение. Спустя несколько лет работы в тандеме с продюсером его назначили на должность телережиссера. Дебютным проектом Владислава Николаева стал сериал «Юрики», а затем он взялся за ленты «Возвращение Мухтара», «Аэропорт» и «Бедная Настя». Параллельно помогал отцу работать над картинами «Большой канкан» и «Большой кардебалет». Самыми популярными работами режиссера стали многосерийные киноленты «Метод Лавровой» на СТС, «Лондонград. Знай наших», «Карпов. Сезон третий» и «Меч II».