Лондонград (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Главный герой Михаил Куликов — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Англии. Беззаботная жизнь главного героя существенно осложн�яется, когда у него впервые появляется партнeр — Алиса Загорская…



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