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1-й сезон

Лондонград (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Лондонград. Сезон 1 16 серий
Драмы, Русские16+

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Михаил Куликов бросил Оксфорд пять лет назад, не дотянув семестр до диплома, и нашел своему уму и патологически непоседливому характеру другое применение. Миша — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Великобритании. Спектр услуг агентства варьируется от безобидного «встретить в аэропорту» и «нужен билет на Челси» до улаживания конфликтов с органами правопорядка. Беззаботная жизнь Миши существенно осложняется, когда у него впервые появляется партнер — Алиса Загорская.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лондонград»

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