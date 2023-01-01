Лондонград (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Михаил Куликов бросил Оксфорд пять лет назад, не дотянув семестр до диплома, и нашел своему уму и патологически непоседливому характеру другое применение. Миша — владелец и единственный сотрудник уникального агентства «Лондонград», которое занимается решением проблем россиян в столице Великобритании. Спектр услуг агентства варьируется от безобидного «встретить в аэропорту» и «нужен билет на Челси» до улаживания конфликтов с органами правопорядка. Беззаботная жизнь Миши существенно осложняется, когда у него впервые появляется партнер — Алиса Загорская.



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