Биография

Георгий Розинов — российский продюсер кино и телевидения. Родился 30 октября 1981 года. После окончания школы поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Позже решил связать карьеру с творчеством и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где учился в продюсерской мастерской Владилена Арсеньева. В 2008 году основал компанию «Синема джаз», а спустя 10 лет стал главой организации «Бар продакшн», занимающейся производством видеоконтента. Фильмография Георгия Розинова насчитывает более 30 работ. Он продюсировал сериалы «Трудные подростки», «Корни», «Дневник доктора Зайцевой», «Лондонград», «Любимцы», комедию «Гена-Бетон», фантастический триллер «Артефакт», биографическую драму «Валерий Харламов. Дополнительное время».