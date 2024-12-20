Мажор в Дубае (фильм, 2025) смотреть онлайн

Игорь Соколовский летит в Арабские Эмираты, чтобы вытащить друга из смертельной ловушки. Павел Прилучный в напряженном экшене «Мажор в Дубае» (фильм 2025) — полнометражном спин-оффе популярного русского сериала.



После бурных событий в жизни Игорю Соколовскому удается построить новый быт в Сочи. Вокруг — люди, которые ему дороги, преданные друзья, любимая дочь, и наконец настали спокойные дни, наполненные теплом и заботой. Безмятежность нарушает Вера — невеста его лучшего друга Вани Соловьёва. Тот улетел в Дубай в надежде сорвать крупный куш и заработать на свадьбу, однако серьезно влип и теперь вынужден скрываться. Игорь бросает привычную жизнь и летит на помощь к другу-авантюристу. Впереди — суровые разборки в песках, безумные гонки на спорткарах и борьба с опытными зарубежными аферистами. Пульс будет на пределе, ведь на кону не только дружба, но и жизнь. Это путешествие Соколовский запомнит навсегда!



Приключенческая новинка с любимыми героями снята в духе «Форсажа» и понравится всем, кто любит погони, перестрелки и адреналин. Фильм «Мажор в Дубае» смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!

