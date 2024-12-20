Мажор в Дубае (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Игорь Соколовский летит в Арабские Эмираты, чтобы вытащить друга из смертельной ловушки. Павел Прилучный в напряженном экшене «Мажор в Дубае» (фильм 2025) — полнометражном спин-оффе популярного русского сериала.
После бурных событий в жизни Игорю Соколовскому удается построить новый быт в Сочи. Вокруг — люди, которые ему дороги, преданные друзья, любимая дочь, и наконец настали спокойные дни, наполненные теплом и заботой. Безмятежность нарушает Вера — невеста его лучшего друга Вани Соловьёва. Тот улетел в Дубай в надежде сорвать крупный куш и заработать на свадьбу, однако серьезно влип и теперь вынужден скрываться. Игорь бросает привычную жизнь и летит на помощь к другу-авантюристу. Впереди — суровые разборки в песках, безумные гонки на спорткарах и борьба с опытными зарубежными аферистами. Пульс будет на пределе, ведь на кону не только дружба, но и жизнь. Это путешествие Соколовский запомнит навсегда!
Приключенческая новинка с любимыми героями снята в духе «Форсажа» и понравится всем, кто любит погони, перестрелки и адреналин. Фильм «Мажор в Дубае» смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Павел
Прилучный
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Елизавета
Шакира
- Актриса
Виталия
Корниенко
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- Актриса
Линда
Лапиньш
- Актёр
Александр
Обласов
- АГАктёр
Аслан
Гучетль
- ВКАктёр
Винценц
Кифер
- ИГАктёр
Игорь
Гулаков
- РМАктёр
Рауль
Мамедов
- ЭУАктёр
Эндрю
Уинн
- АБАктёр
Абдулла
Бин Хайдер
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- КБПродюсер
Кирилл
Балмин
- Продюсер
Георгий
Розинов
- МППродюсер
Максим
Полинский
- ВМПродюсер
Вячеслав
Михайлов
- ДППродюсер
Диана
Петренко
- ЖПХудожница
Жанна
Пахомова
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- ВГМонтажёр
Валерий
Гусев
- ЯБОператор
Яков
Башта
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев