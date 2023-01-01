Желтый глаз тигра (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Агент КГБ вступает в противостояние со своими школьными друзьями, ставшими преступниками. Криминальный боевик с Павлом Прилучным.



1988 год. Четверо выпускников, Сережа, Миша, Гриша и Костя, полны энтузиазма и горят планами на будущее после окончания школы. Некоторые из них решают остаться в родном Калининграде, чтобы заниматься добычей янтаря, а другие мечтают переехать в Москву. Спустя пятнадцать лет Сергей становится сотрудником КГБ, и ему поручают разоблачить преступную группировку, занимающуюся незаконным сбытом янтаря. Вернувшись в родной город, молодой человек узнает, что его близкие друзья замешаны в этом деле.



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