Желтый глаз тигра
Wink
Сериалы
Желтый глаз тигра

Желтый глаз тигра (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.42018, Желтый глаз тигра 1 сезон
Боевики, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Агент КГБ вступает в противостояние со своими школьными друзьями, ставшими преступниками. Криминальный боевик с Павлом Прилучным.

1988 год. Четверо выпускников, Сережа, Миша, Гриша и Костя, полны энтузиазма и горят планами на будущее после окончания школы. Некоторые из них решают остаться в родном Калининграде, чтобы заниматься добычей янтаря, а другие мечтают переехать в Москву. Спустя пятнадцать лет Сергей становится сотрудником КГБ, и ему поручают разоблачить преступную группировку, занимающуюся незаконным сбытом янтаря. Вернувшись в родной город, молодой человек узнает, что его близкие друзья замешаны в этом деле.

Сможет ли Сергей пойти против совести и спасти школьных приятелей, узнаете в интригующем боевике «Желтый глаз тигра». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Все сезоны сериала Желтый глаз тигра смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Желтый глаз тигра»

Всё