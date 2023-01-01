Желтый глаз тигра (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 12
- 18+48 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Агент КГБ вступает в противостояние со своими школьными друзьями, ставшими преступниками. Криминальный боевик с Павлом Прилучным.
1988 год. Четверо выпускников, Сережа, Миша, Гриша и Костя, полны энтузиазма и горят планами на будущее после окончания школы. Некоторые из них решают остаться в родном Калининграде, чтобы заниматься добычей янтаря, а другие мечтают переехать в Москву. Спустя пятнадцать лет Сергей становится сотрудником КГБ, и ему поручают разоблачить преступную группировку, занимающуюся незаконным сбытом янтаря. Вернувшись в родной город, молодой человек узнает, что его близкие друзья замешаны в этом деле.
Сможет ли Сергей пойти против совести и спасти школьных приятелей, узнаете в интригующем боевике «Желтый глаз тигра». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ЕБАктриса
Екатерина
Буйлова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Агния
Кузнецова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АГПродюсер
Андрей
Грин
- Продюсер
Георгий
Розинов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АККомпозитор
Андрей
Климинов