Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 13
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Желтый глаз тигра
1-й сезон
13-я серия

Желтый глаз тигра (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

9.42018, Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 13
Боевики, Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный беспредел».

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Желтый глаз тигра»

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