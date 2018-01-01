WinkСериалыЖелтый глаз тигра1-й сезон10-я серия
Желтый глаз тигра (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.42018, Желтый глаз тигра. Сезон 1. Серия 10
Боевики, Криминал18+
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Сезоны и серии
- 18+47 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 8
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 12
- 18+48 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 13
- 18+51 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Желтый глаз тигра
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный беспредел».
Сериал Желтый глаз тигра 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1� КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ЕБАктриса
Екатерина
Буйлова
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Агния
Кузнецова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- ВМСценарист
Виталий
Москаленко
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АГПродюсер
Андрей
Грин
- Продюсер
Георгий
Розинов
- ККХудожница
Кристина
Козловска�я
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АККомпозитор
Андрей
Климинов