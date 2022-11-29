Желтый глаз тигра (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее, мечтая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес превращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с друзьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить «янтарный беспредел».

