Биография

Сергей Козлов — российский оператор. Двукратный лауреат премии «Ника». Родился в Москве 15 июня 1964 года. В 1989 году Сергей окончил операторский факультет ВГИКа, после чего неоднократно работал в Англии и США. Помимо съемок кино- и телепроектов он выступал оператором рекламы. Первым фильмом Сергея Козлова стала короткометражка «Мост» 1988 года. В то же время он снял психологический документальный фильм о преодолении зависимости «Исповедь. Хроника отчуждения». В 1997 году на экраны вышел двухсерийный исторический фильм, снятый режиссером Андреем Кончаловским в США «Одиссей», в котором Козлов выступил в качестве оператора. Картина получила премию «Эмми» и была номинирована на «Золотой Глобус». Затем кинодеятель участвовал еще в нескольких иностранных проектах: «Давай сделаем это по-быстрому», «Лев зимой», «Пограничный блюз» и другие.