Ворошиловский стрелок (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Отечественная драма Станислава Говорухина о пенсионере, который устраивает самосуд, чтобы отомстить за свою внучку. В главной роли — Михаил Ульянов.



Спокойная жизнь ветерана Ивана Федоровича Афонина резко меняется, когда его любимая внучка Катя становится жертвой группового изнасилования. Виновниками преступления оказываются три друга, уловками заманившие девушку к себе в квартиру. Иван Федорович незамедлительно вызывает полицию, однако молодых людей быстро освобождают, так как в дело вмешивается отец одного из них — полковник Пашутин. Осознав, что помощи от государства не будет, дед покупает на черном рынке снайперскую винтовку и решает самостоятельно наказать насильников.



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