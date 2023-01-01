Ворошиловский стрелок
Wink
Фильмы
Ворошиловский стрелок

Ворошиловский стрелок (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.71999, Ворошиловский стрелок
Драмы, Криминал94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Отечественная драма Станислава Говорухина о пенсионере, который устраивает самосуд, чтобы отомстить за свою внучку. В главной роли — Михаил Ульянов.

Спокойная жизнь ветерана Ивана Федоровича Афонина резко меняется, когда его любимая внучка Катя становится жертвой группового изнасилования. Виновниками преступления оказываются три друга, уловками заманившие девушку к себе в квартиру. Иван Федорович незамедлительно вызывает полицию, однако молодых людей быстро освобождают, так как в дело вмешивается отец одного из них — полковник Пашутин. Осознав, что помощи от государства не будет, дед покупает на черном рынке снайперскую винтовку и решает самостоятельно наказать насильников.

Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драму «Ворошиловский стрелок». Фильм смотреть 1999 года можно прямо сейчас в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Ворошиловский стрелок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ворошиловский стрелок»

Всё