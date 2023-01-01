Ворошиловский стрелок (фильм, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Отечественная драма Станислава Говорухина о пенсионере, который устраивает самосуд, чтобы отомстить за свою внучку. В главной роли — Михаил Ульянов.
Спокойная жизнь ветерана Ивана Федоровича Афонина резко меняется, когда его любимая внучка Катя становится жертвой группового изнасилования. Виновниками преступления оказываются три друга, уловками заманившие девушку к себе в квартиру. Иван Федорович незамедлительно вызывает полицию, однако молодых людей быстро освобождают, так как в дело вмешивается отец одного из них — полковник Пашутин. Осознав, что помощи от государства не будет, дед покупает на черном рынке снайперскую винтовку и решает самостоятельно наказать насильников.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актриса
Анна
Синякина
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Илья
Древнов
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- ЮПСценарист
Юрий
Поляков
- ЕГПродюсер
Евгений
Голынский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- СШХудожник
Сергей
Шаламов
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ГЭОператор
Геннадий
Энгстрем
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич