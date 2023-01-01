Биография

Александр Рыжков – актер театра, кино и дубляжа, родился 24 марта 1955 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 400 работ закадрового озвучивания мультфильмов и дубляжа иностранных фильмов. В 1978 году стал выпускником ВГИКа (курс А. Баталова). Участвовал в постановках Театра киноактера. Сниматься в кино начал сразу после окончания вуза. Первым фильмом Александра Рыжкова стала драма «Дом у кольцевой дороги». В 1986 году снялся в комедии «Проделки в старинном духе». В 1988 году на экраны вышла драма с участием актера «Шут». Небольшую роль Александр Рыжков исполнил в киноленте «Две стрелы. Детектив каменного века». В трагикомедии «Небеса обетованные» сыграл бандита. Партнерами по съемочной площадке стали Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева, Наталья Гундарева и др. В 1995 году участвовал в съемках комедии «Ширли-мырли». Профессионально занимался закадровым озвучиванием фильмов и мультфильмов. Актер обладал уникальной способностью почти мгновенно менять тембр своего голоса. Вместе с коллегами озвучивал большинство мультфильмов компании Warner Brothers.