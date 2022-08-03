Репликант (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же - истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности, по заданию которой ученые, используя один-единственный волос убийцы, найденный на месте преступления, создали его генетического двойника - репликанта.

