Репликант (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же - истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности, по заданию которой ученые, используя один-единственный волос убийцы, найденный на месте преступления, создали его генетического двойника - репликанта.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РЛРежиссёр
Ринго
Лам
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- КДАктриса
Катрин
Дент
- БДАктёр
Брэндон
Джеймс Олсон
- ПХАктриса
Пэм
Хайатт
- ЙРАктёр
Йен
Робисан
- АГАктёр
Аллан
Грэй
- ДХАктёр
Джеймс
Хатсон
- ДНАктриса
Джейми
Нокс
- ЛРСценарист
Лоуренс
Риггинс
- ЛУСценарист
Лес
Уэлдон
- ДДПродюсер
Дэвид
Дадон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ТКПродюсер
Тони
Катальдо
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- МСХудожница
Мэри-Лу
Стори
- ДММонтажёр
Дэвид
М. Ричардсон
- МСОператор
Майк
Саутон