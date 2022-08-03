Репликант
Wink
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Репликант
8.42001, Replicant
Фантастика, Детектив96 мин18+

Репликант (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Полиция сбилась с ног, разыскивая серийного убийцу, совершившего более десятка нападений на одиноких матерей с детьми. Безжалостный маньяк оставляет на месте преступления всегда одно и то же - истерзанный и сожженный труп женщины и практически никаких улик, позволяющих выйти на его след. На помощь полиции приходит национальная служба безопасности, по заданию которой ученые, используя один-единственный волос убийцы, найденный на месте преступления, создали его генетического двойника - репликанта.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Репликант»