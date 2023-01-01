Рейнджер из атомной зоны
Wink
Фильмы
Рейнджер из атомной зоны

Рейнджер из атомной зоны (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.31999, Рейнджер из атомной зоны
Боевики84 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

За долгие годы службы на атомной подводной лодке капитан 2-го ранга по кличке Барсук привык к жаркому дыханию ядерной энергии за спиной. Поэтому после возвращения в родную Беларусь он взялся за охрану не обозначенной на картах границы: зоны радиоактивного отчуждения.

Безнаказанно орудующие на ее территории шайки торговцев брошенной техникой, радиоактивным лесом и наркотиками позвали отчаянного воина «рейнджером из атомной зоны». Защищая закон на этой несчастной, отданной на разграбление земле, Барсук и его напарник, капитан милиции, вступают в неравную схватку с бандитами.

Рейнджер из атомной зоны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рейнджер из атомной зоны»

Всё