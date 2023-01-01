Рейнджер из атомной зоны (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.31999, Рейнджер из атомной зоны
Боевики84 мин16+
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Сюжет
За долгие годы службы на атомной подводной лодке капитан 2-го ранга по кличке Барсук привык к жаркому дыханию ядерной энергии за спиной. Поэтому после возвращения в родную Беларусь он взялся за охрану не обозначенной на картах границы: зоны радиоактивного отчуждения.
Безна�казанно орудующие на ее территории шайки торговцев брошенной техникой, радиоактивным лесом и наркотиками позвали отчаянного воина «рейнджером из атомной зоны». Защищая закон на этой несчастной, отданной на разграбление земле, Барсук и его напарник, капитан милиции, вступают в неравную схватку с бандитами.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВНРежиссёр
Вячеслав
Никифоров
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Владимир
Самойлов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- АБАктёр
Александр
Березень
- ОНАктриса
Ольга
Нефедова
- ТМАктриса
Татьяна
Мархель
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АФАктёр
Артур
Федорович
- ИМАктёр
Иван
Мацкевич
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков