Рейнджер из атомной зоны (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

За долгие годы службы на атомной подводной лодке капитан 2-го ранга по кличке Барсук привык к жаркому дыханию ядерной энергии за спиной. Поэтому после возвращения в родную Беларусь он взялся за охрану не обозначенной на картах границы: зоны радиоактивного отчуждения.



Безна�казанно орудующие на ее территории шайки торговцев брошенной техникой, радиоактивным лесом и наркотиками позвали отчаянного воина «рейнджером из атомной зоны». Защищая закон на этой несчастной, отданной на разграбление земле, Барсук и его напарник, капитан милиции, вступают в неравную схватку с бандитами.



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