Биография

Сергей Маховиков – известный актер российского кино и театра, сценарист, режиссер, поэт, композитор, исполнитель собственных песен, обладатель большого количества театральных наград и премий за кинематографические достижения. Сергей родился в городе Павловске, с детства увлекался бальными танцами, занимался плаванием, играл на фортепиано. Гитара, которую подарила Сергею Маховикову мать, укрепила его страсть к музыке. После окончания школы он хотел связать дальнейшую судьбу с авиацией и даже поступил в военное училище, но оставил учебу, так как серьезно заинтересовался театром. В 1983 году Сергей поступил на актерский факультет ЛГИТМиКа. Уже на втором курсе он стал получать роли в Александринском театре, а затем работал в театре «Приют комедианта» и «Молодежном театре». Его также интересовала режиссура, поэтому актер посещал занятия Александра Сокурова. В 1994 году режиссер Евгений Гинзбург пригласил актера на главную роль в мюзикле «Простодушный». За эту работу он получил две кинематографические награды. Затем Сергей Маховиков снялся в боевике «Золотое дно», позже в его фильмографии появились такие фильмы, как «Марш Турецкого», «Полосатое лето», сериал «Курортный роман», картина «Граф Крестовский». В 2004 году благодаря этой картине актер обрел невероятную популярность и завоевал зрительскую любовь. Еще одной важной работой Сергея стала драма «Тихая застава», которую он сам режиссировал и написал сценарий.