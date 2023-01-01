Слепой (сериал, 2004) смотреть онлайн

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Смотрите онлайн в хорошем качестве сериал «Слепой». Остросюжетный детектив доступен для трансляции на телефоне, планшете, компьютере.



Фильм основан на произведениях неординарного автора Андрея Воронина. Сюжетная линия построена на истории военного Глеба Северова, который получил тяжелое ранение в Афганистане и пролежал 10 лет в коме. Очнулся он уже другим человеком, в другой стране, с изменившимися устоями и нравственными ценностями. Теперь Северов — секретный агент службы госбезопасности. Он изменил имя и забыл прошлое. Его псевдоним — «Слепой». В сериале Глеб (а ныне Федор) выступает профессионалом, который стал слепым орудием в руках высокопоставленных руководителей. Однако, после того как дочь Северова оказывается в опасности, главный герой начинает вести свою борьбу против злоумышленников. И как следствие — открывается охота на него самого.



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