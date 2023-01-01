Слепой (сериал, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
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Фильм основан на произведениях неординарного автора Андрея Воронина. Сюжетная линия построена на истории военного Глеба Северова, который получил тяжелое ранение в Афганистане и пролежал 10 лет в коме. Очнулся он уже другим человеком, в другой стране, с изменившимися устоями и нравственными ценностями. Теперь Северов — секретный агент службы госбезопасности. Он изменил имя и забыл прошлое. Его псевдоним — «Слепой». В сериале Глеб (а ныне Федор) выступает профессионалом, который стал слепым орудием в руках высокопоставленных руководителей. Однако, после того как дочь Северова оказывается в опасности, главный герой начинает вести свою борьбу против злоумышленников. И как следствие — открывается охота на него самого.
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Информация
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Маховиков
- СЛРежиссёр
Сергей
Лялин
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актриса
Мария
Порошина
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- СБАктёр
Сергей
Барышев
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- СЖАктёр
Сергей
Жолобов
- Актёр
Сергей
Дорогов
- АВСценарист
Андрей
Воронин
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Александр
Любимов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- МШКомпозитор
Михаил
Шкирман