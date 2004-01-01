Слепой (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
После тяжелой контузии в Афганистане в 1988 году Глеб около 10 лет находился в коме и очнулся в совершенно другой стране, с другим строем, другими жизненным и нравственными ценностями. После разрушения КГБ некоторые высокопоставленные офицеры спецслужб все чаще предпочитают действовать во имя собственных интересов. У них возникли тесные связи с делами, грязными политиками и авторитетами криминального мира. Все эти «деятели» нуждаются в услугах профессионалов, умеющих вести тайную войну. Глеб один из таких профессионалов, и его привлекают для этих дел. Опасность, постоянно угрожающая «узаконенному убийце» висит и над его близкими.
Сериал Слепой 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Маховиков
- СЛРежиссёр
Сергей
Лялин
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ВКАктёр
Владимир
Коренев
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актриса
Мария
Порошина
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- СБАктёр
Сергей
Барышев
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- СЖАктёр
Сергей
Жолобов
- Актёр
Сергей
Дорогов
- АВСценарист
Андрей
Воронин
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Александр
Любимов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- МШКомпозитор
Михаил
Шкирман