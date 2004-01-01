Слепой. Серия 5
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Слепой (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12004, Слепой. Серия 5
Боевики, Детективы18+

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Сюжет

После тяжелой контузии в Афганистане в 1988 году Глеб около 10 лет находился в коме и очнулся в совершенно другой стране, с другим строем, другими жизненным и нравственными ценностями. После разрушения КГБ некоторые высокопоставленные офицеры спецслужб все чаще предпочитают действовать во имя собственных интересов. У них возникли тесные связи с делами, грязными политиками и авторитетами криминального мира. Все эти «деятели» нуждаются в услугах профессионалов, умеющих вести тайную войну. Глеб один из таких профессионалов, и его привлекают для этих дел. Опасность, постоянно угрожающая «узаконенному убийце» висит и над его близкими.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой»

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