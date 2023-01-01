Биография

Александр Любимов — российский продюсер, телеведущий и актер. Родился в Москве 23 июня 1962 года. Александр окончил МГИМО в 1986 году, а спустя 10 лет — Гарвард. Кинодеятель свободно разговаривает на трех иностранных языках. Любимов работает на телевидении с 1987 года и успел побывать на должности корреспондента и ведущего таких программ, как «Взгляд» и «Один на один», а также директора ВГТРК и ТВС. Среди первых проектов Александра Любимова значатся сериалы «Слепой» и «А зори здесь тихие…», а также реалити-шоу «Последний герой». Далее продюсер приложил руку к таким работам, как «Барвиха», «Лев Яшин — номер один», «Месть» и другим.