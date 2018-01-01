Биография

Александр Пороховщиков – актер театра и кино, режиссер и автор сценариев, родился 31 января 1939 года. Обладатель звания народного артиста РФ, медалей Вооруженных сил СССР, наград кинофестиваля «Бригантина», приза «Золотой парус». Сыграл более 90 ролей в полнометражных картинах, сериалах и телеспектаклях. В 1961 году стал выпускником актерского факультета при театральном обществе. В 1966 получил диплом Щукинского училища. С этого же года начал выступать на сцене Театра сатиры, где служил 5 лет, затем 10 лет работал в труппе Театра на Таганке, а с 1981 выступал на сцене Пушкинского театра. В кино начал сниматься после окончания вуза. Дебютный фильм Александра Пороховщикова «Поиск» вышел на экраны в 1967 году. Одну из главных ролей Александр Пороховщиков исполнил в фильме Н. Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». В 1975 году актер снялся в двух знаковых картинах «Капитан Немо» и «Звезда пленительного счастья». Главную роль исполнил в фильме о Великой Отечественной войне «И ты увидишь небо». Актер много снимался в сериалах: «Шпионские игры», «Авантюристка», «Кадетство». Одна из ярких ролей Александра Пороховщикова – образ антигероя, полковника милиции в картине «Ворошиловский стрелок». Режиссерская работа Пороховщикова «Цензуру к памяти не допускаю» была отмечена призом «Золотой феникс».