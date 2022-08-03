Способность предвидеть будущее делает из главного героя образцового сборщика налогов. Когда дело доходит до вычисления должников, ему буквально нет равных. Ради этого ему приходится утратить возможность любить. Все изменит необычное задание – присмотреть за дочерью бизнесмена, которую могут убить ради наследства.

