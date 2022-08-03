Мытарь (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
8.01997, Мытарь
Триллер, Мелодрама72 мин18+
О фильме
Способность предвидеть будущее делает из главного героя образцового сборщика налогов. Когда дело доходит до вычисления должников, ему буквально нет равных. Ради этого ему приходится утратить возможность любить. Все изменит необычное задание – присмотреть за дочерью бизнесмена, которую могут убить ради наследства.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Олег
Фомин
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- Актёр
Михаил
Глузский
- АМАктриса
Анна
Молчанова
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- ИЗАктёр
Игорь
Забара
- АШАктёр
Алексей
Шедько
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- АБАктёр
Андрей
Бубашкин
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- ЕУПродюсер
Евгений
Улюшкин
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ААКомпозитор
Артем
Артемьев