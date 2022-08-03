С любимыми не расставайтесь (фильм, 1979) смотреть онлайн
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О фильме
Потерять любовь легко, а вернуть можно слишком поздно. Пронзающая сердце драма Александра Володина о том, как опасно отпускать любимых.
Катя и Митя ждут в ЗАГСЕ своей очереди на процесс по разводу. Искры юной любви потухли слишком быстро: молодые оказались не готовы к испытаниям бытом и ревностью. Их брак трещит по швам, несмотря на сильное чувство, с которого начинался. В тот же день Катя попадает в больницу. Уже бывший муж Митя навещает больную: изменившаяся во всем Катя больше не хочет независимости, свободы, не противоречит ему. В ее глазах пропал блеск — тогда же, когда пропала любовь между мужем и женой. Смогут ли герои осознать свою ошибку и вернуть к жизни свое некогда глубокое и взаимное чувство?
Любовь, как она есть — в исполнении Ирины Алферовой и Александра Абдулова в картине «С любимыми не расставайтесь». Фильм 1979 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.
Рейтинг
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Александр
Абдулов
- ЛДАктриса
Людмила
Дребнёва
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- ГМАктёр
Георгий
Маргвелашвили
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Клара
Лучко
- АВСценарист
Александр
Володин
- МРПродюсер
Марк
Рысс
- СЗАктёр дубляжа
Станислав
Захаров
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов