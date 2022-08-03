С любимыми не расставайтесь
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С любимыми не расставайтесь

С любимыми не расставайтесь (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.91979, С любимыми не расставайтесь
Драма, Мелодрама72 мин18+

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О фильме

Потерять любовь легко, а вернуть можно слишком поздно. Пронзающая сердце драма Александра Володина о том, как опасно отпускать любимых.

Катя и Митя ждут в ЗАГСЕ своей очереди на процесс по разводу. Искры юной любви потухли слишком быстро: молодые оказались не готовы к испытаниям бытом и ревностью. Их брак трещит по швам, несмотря на сильное чувство, с которого начинался. В тот же день Катя попадает в больницу. Уже бывший муж Митя навещает больную: изменившаяся во всем Катя больше не хочет независимости, свободы, не противоречит ему. В ее глазах пропал блеск — тогда же, когда пропала любовь между мужем и женой. Смогут ли герои осознать свою ошибку и вернуть к жизни свое некогда глубокое и взаимное чувство?

Любовь, как она есть — в исполнении Ирины Алферовой и Александра Абдулова в картине «С любимыми не расставайтесь». Фильм 1979 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С любимыми не расставайтесь»