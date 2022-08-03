Потерять любовь легко, а вернуть можно слишком поздно. Пронзающая сердце драма Александра Володина о том, как опасно отпускать любимых.



Катя и Митя ждут в ЗАГСЕ своей очереди на процесс по разводу. Искры юной любви потухли слишком быстро: молодые оказались не готовы к испытаниям бытом и ревностью. Их брак трещит по швам, несмотря на сильное чувство, с которого начинался. В тот же день Катя попадает в больницу. Уже бывший муж Митя навещает больную: изменившаяся во всем Катя больше не хочет независимости, свободы, не противоречит ему. В ее глазах пропал блеск — тогда же, когда пропала любовь между мужем и женой. Смогут ли герои осознать свою ошибку и вернуть к жизни свое некогда глубокое и взаимное чувство?



Любовь, как она есть — в исполнении Ирины Алферовой и Александра Абдулова в картине «С любимыми не расставайтесь». Фильм 1979 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.

