Два долгих гудка в тумане
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Два долгих гудка в тумане

Два долгих гудка в тумане (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.71980, Два долгих гудка в тумане
Боевик, Детектив75 мин12+

О фильме

Советская версия детектива «Смерть на Ниле» Агаты Кристи с Николаем Гринько. «Два долгих гудка в тумане», фильм 1980 года, доступен на Wink в любое время.

1980-е, северные районы Советского Союза. Гидросамолет с инкассаторами, перевозящими деньги, по техническим причинам совершает посадку. Ветер уносит самолет по воде вдаль, а деньги крадет неизвестный. Одновременно с этим событием на этой же реке на пассажирском теплоходе «Анадырь» происходит убийство. Ситуация осложняется тем, что корабль застревает посреди реки из-за сильного тумана. Ждать помощи неоткуда, поэтому капитан теплохода сам начинает расследование преступления.

Связан ли смертельный инцидент на корабле с похищением денег у инкассаторов? Смогут ли пассажиры теплохода найти убийцу? Фильм «Два долгих гудка в тумане» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два долгих гудка в тумане»