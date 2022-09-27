Два долгих гудка в тумане (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советская версия детектива «Смерть на Ниле» Агаты Кристи с Николаем Гринько. «Два долгих гудка в тумане», фильм 1980 года, доступен на Wink в любое время.
1980-е, северные районы Советского Союза. Гидросамолет с инкассаторами, перевозящими деньги, по техническим причинам совершает посадку. Ветер уносит самолет по воде вдаль, а деньги крадет неизвестный. Одновременно с этим событием на этой же реке на пассажирском теплоходе «Анадырь» происходит убийство. Ситуация осложняется тем, что корабль застревает посреди реки из-за сильного тумана. Ждать помощи неоткуда, поэтому капитан теплохода сам начинает расследование преступления.
Связан ли смертельный инцидент на корабле с похищением денег у инкассаторов? Смогут ли пассажиры теплохода найти убийцу? Фильм «Два долгих гудка в тумане» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Валерий
Родченко
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Николай
Гринько
- ЕКАктриса
Елена
Капица
- ДОАктёр
Дагун
Омаев
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- Актёр
Виктор
Проскурин
- АТАктёр
Андрей
Толубеев
- АКАктёр
Александр
Коваленко
- АСАктёр
Александр
Суснин
- ПУАктёр
Пеэтер
Урбла
- ЭДСценарист
Эдгар
Дубровский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- Актриса дубляжа
Ольга
Волкова
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВИОператор
Владимир
Ильин