Два долгих гудка в тумане (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Советская версия детектива «Смерть на Ниле» Агаты Кристи с Николаем Гринько. «Два долгих гудка в тумане», фильм 1980 года, доступен на Wink в любое время.



1980-е, северные районы Советского Союза. Гидросамолет с инкассаторами, перевозящими деньги, по техническим причинам совершает посадку. Ветер уносит самолет по воде вдаль, а деньги крадет неизвестный. Одновременно с этим событием на этой же реке на пассажирском теплоходе «Анадырь» происходит убийство. Ситуация осложняется тем, что корабль застревает посреди реки из-за сильного тумана. Ждать помощи неоткуда, поэтому капитан теплохода сам начинает расследование преступления.



Связан ли смертельный инцидент на корабле с похищением денег у инкассаторов? Смогут ли пассажиры теплохода найти убийцу? Фильм «Два долгих гудка в тумане» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

