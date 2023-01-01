Завещание профессора Доуэля (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Александр Пороховщиков в советской научной фантастике о человеческом бессмертии по роману Александра Беляева. Профессор Доуэль – гениальный ученый, который изобрел раствор, способный оживлять части человеческого тела. И очень вовремя! Профессор умирает от инфаркта, но перед смертью успевает написать в завещании, чтобы его оживили. Однако его ассистент доктор Корн интерпретирует завещание по-своему: он оживляет только голову профессора Доуэля, а тело оставляет в автомобиле, который поджигает и сбрасывает с дороги. Корн пытается выпытать у головы своего бывшего начальника рецепт оживляющего эликсира, но профессор хранит секрет. А тем временем его сын Артур Доуэль обнаруживает в обгоревшей машине именной портсигар Корна и передает вещдок знакомому следователю.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Фантастика, Драмы
Рейтинг
- ЛМРежиссёр
Леонид
Менакер
- ОКАктёр
Ольгерт
Кродерс
- ИВАктёр
Игорь
Васильев
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- АБАктёр
Алексей
Бобров
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Эрнст
Романов
- БЦАктёр
Боб
Цымба
- Актёр
Петр
Шелохонов
- НСАктриса
Наталья
Сайко
- ЛМСценарист
Леонид
Менакер
- ВБПродюсер
Владимир
Беленький
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Демич
- ДМХудожник
Диана
Манэ
- ИРМонтажёр
Ирина
Руденко
- ВКОператор
Владимир
Ковзель
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич