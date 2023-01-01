Завещание профессора Доуэля
Wink
Фильмы
Завещание профессора Доуэля

Завещание профессора Доуэля (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.81984, Завещание профессора Доуэля
Фантастика, Советские86 мин6+

Сюжет

Александр Пороховщиков в советской научной фантастике о человеческом бессмертии по роману Александра Беляева. Профессор Доуэль – гениальный ученый, который изобрел раствор, способный оживлять части человеческого тела. И очень вовремя! Профессор умирает от инфаркта, но перед смертью успевает написать в завещании, чтобы его оживили. Однако его ассистент доктор Корн интерпретирует завещание по-своему: он оживляет только голову профессора Доуэля, а тело оставляет в автомобиле, который поджигает и сбрасывает с дороги. Корн пытается выпытать у головы своего бывшего начальника рецепт оживляющего эликсира, но профессор хранит секрет. А тем временем его сын Артур Доуэль обнаруживает в обгоревшей машине именной портсигар Корна и передает вещдок знакомому следователю.

Завещание профессора Доуэля смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Фантастика, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завещание профессора Доуэля»

Всё